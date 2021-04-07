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14:54 07.04.2021

Венгрия начинает снимать ограничения, введенные из-за COVID-19

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Венгрия начинает снимать ограничения, введенные из-за COVID-19

В Венгрии со среды начинают постепенное снятие ограничительных мер, введенных ранее для борьбы с распространением коронавируса, сообщают европейские СМИ.

Премьер-министр страны Виктор Орбан ранее объявил о достижении промежуточной цели в 2,5 млн жителей страны, получивших как минимум первую дозу вакцины, что позволяет приступить к смягчению ограничений.

Среди первых послаблений - сокращение комендантского часа и возобновление работы школ. Парикмахерским и салонам красоты разрешается возвращаться к работе. Магазины, занимающиеся продажей не жизненно важных товаров, могут также начинать работу, но должны ограничивать число посетителей.

Рестораны остаются закрытыми. Отели могут принимать только тех постояльцев, кто приезжает в рабочих целях.

В Венгрии доступны пять вакцин от COVID-19. В феврале эта страна стала первой в ЕС, начавшей использовать российскую вакцину "Спутник V" и китайский препарат компании Sinopharm.

За время пандемии в Венгрии зарегистрировали более 693,6 тыс. случаев COVID-19, более 22,4 тыс. из них имели летальный исход.

Теги: #венгрия #covid_19
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