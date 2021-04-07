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14:23 07.04.2021

Кабмин разрешил в "красных" зонах торговлю посадочными материалами и работу химчисток

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Кабмин разрешил в "красных" зонах торговлю посадочными материалами и работу химчисток

Кабинет министров Украины разрешил торговлю посадочным материалом и предоставление услуг стирки и химической чистки текстильных и меховых изделий в "красных" зонах.

Соответствующие изменения в постановление №1236 от 9 декабря 2020 года правительство утвердило на заседании в среду.

Помимо этого, Кабмин также убрал требование для выхода регионов из "красной" зоны относительно непревышения соответствующих показателей на протяжении пяти дней.

Теги: #красная_зона #послабление
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