Кабмин разрешил в "красных" зонах торговлю посадочными материалами и работу химчисток

Кабинет министров Украины разрешил торговлю посадочным материалом и предоставление услуг стирки и химической чистки текстильных и меховых изделий в "красных" зонах.

Соответствующие изменения в постановление №1236 от 9 декабря 2020 года правительство утвердило на заседании в среду.

Помимо этого, Кабмин также убрал требование для выхода регионов из "красной" зоны относительно непревышения соответствующих показателей на протяжении пяти дней.