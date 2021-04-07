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12:43 07.04.2021

Киев остается лидером по уровню тестирования на коронавирус – Кличко

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Киев остается лидером по уровню тестирования на коронавирус – Кличко

Столица остается лидером по количеству тестов на коронавирус. Сегодня в Киеве делают 517 тестов на 100 тысяч населения, заявил мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

"Киев остается лидером по уровню тестирование на COVID-19. Сегодня этот показатель в столице - более 517 тестов на 100 тысяч населения", - цитирует Кличко его пресс-служба.

Столичный мэр отметил, что город сделал все возможное, чтобы упростить процедуру тестирования. Так, в столице, по направлению врача, тест можно сдать в 71 пункте тестирования.

Такие пункты созданы в амбулаторных коммунальных заведениях столицы. Тест по направлению врача - бесплатный. Ознакомиться с перечнем пунктов тестирования можно на сайте КГГА.

"Также медицинские бригады продолжают забирать биоматериал для тестирования на COVID-19 у пациентов дома. - В частности, у инвалидов и пожилых людей. Только на прошлой неделе медики выезжали к почти 2700 пациентам", - подчеркнул Кличко.

Теги: #киев #тестирование #covid_19
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