КС признал неконституционными отдельные положения закона о статусе и соцзащите пострадавших из-за Чернобыльской катастрофы

Конституционный суд признал неконституционными отдельные положения закона "О статусе и социальной защите граждан, которые пострадали в результате Чернобыльской катастрофы", сообщила представитель Верховной Рады в КС Ольга Совгиря (фракция “Слуга народа”).

“Конституционный суд (Второй сенат) сегодня принял первое с начала конституционного кризиса решение по конституционной жалобе о неконституционности отдельных положений закона "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы"... Конституционный суд согласился с позицией обжаловавших”, - написала Совгиря в Фейсбуке в среду.

Она пояснила, что согласно данному закону с 2015 года была изменена методика определения размера пенсий и в результате существенно уменьшен гарантированный государством минимальный размер пенсий, что нарушало обязательств государства по обеспечению социальной защиты граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы.

Совгиря также напомнила, что конституционная жалоба находилась на рассмотрении КСУ с сентября 2018 года.