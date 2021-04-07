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10:45 07.04.2021

Повреждение мемориала на месте захоронения хана Кубрата не повлияет на отношения Украины и Болгарии – МИД

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Повреждение мемориала на месте захоронения хана Кубрата не повлияет на отношения Украины и Болгарии – МИД

Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает акт вандализма в отношении мемориального знака на месте захоронения хана Кубрата в селе Малая Перещепина Полтавской области, сообщает пресс-служба МИД в среду.

"Правоохранительные органы уже начали расследование с целью оперативного раскрытия этого преступления и наказания виновных в акте вандализма. Эта провокация не повлияет на развитие дружеских отношений Украины и Болгарии, а сам мемориальный знак должен быть восстановлен как можно быстрее", - говорится в сообщении.

Ранее несколько полтавских СМИ сообщили о том, что в селе Малая Перещепина неизвестные сделали подкоп и свалили мемориальный знак болгарскому хану Кубрату, могилу которого нашли в 1912 году.

Полиция устанавливает лиц, причастных к повреждению мемориального комплекса хану Кубрату на территории Новосанжарской громады. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 298 (незаконное проведение поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия) Уголовного кодекса Украины.

 

Теги: #мемориал #полтавская_область #вандализм
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