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10:28 07.04.2021

В Полтавской области неизвестные повредили мемориальный комплекс Хану Кубрату

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В Полтавской области неизвестные повредили мемориальный комплекс Хану Кубрату

Правоохранители Полтавской области устанавливают лиц, причастных к повреждению мемориального комплекса Хану Кубрату на территории Новосанжарской громады, сообщила пресс-служба областной полиции.

"В полицию ... обратился староста села Малая Перещепина Новосанжарской громады и сообщил, что неизвестные повредили мемориальный комплекс "Хану Кубрату". В настоящее время полиция проводит поисковые мероприятия по устанавлению лиц, причастных к повреждению мемориального комплекса", - сказано в сообщении.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 298 (незаконное проведение поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #мемориал #полтавская_область #повреждение
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