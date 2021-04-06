Ермак: Центр противодействия дезинформации нуждается в поддержке и взаимодействии с журналистами и обществом

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Центр противодействия дезинформации настроен на сотрудничество не только с органами власти и международными партнерами, но и с представителями СМИ и гражданского общества для эффективной работы в сфере защиты национальной безопасности, сообщается на сайте главы государства.

"Без поддержки и взаимодействия с журналистским сообществом, без взаимодействия с гражданским обществом очень сложно сделать эффективной борьбу с дезинформацией, поскольку они быстрее находят скрытую информацию и оперативное реагируют на информационные вызовы", - сообщил Ермак в ходе онлайн-встречи с медиа-экспертами и представителями гражданского общества на презентации Центра противодействия дезинформации.

Руководитель Офиса президента, что "Центр противодействия дезинформации будет объединять все государственные учреждения, работа которых связана с борьбой с дезинформацией".

Во вторник Ермак на встрече с послами "Большой семерки", Финляндии, Израиля, а также главами представительства ЕС и НАТО в Украине презентовал работу Центра противодействия дезинформации и обсудил возможности сотрудничества в направлении информационной безопасности.

В ходе презентации центра противодействия дезинформации Ермак представил руководителя центра Полину Лысенко, которая рассказала о задачах подконтрольного ей органа, его структуре и продемонстрировала, как будет работать система мониторинга дезинформации.