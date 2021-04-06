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15:45 06.04.2021

Контрразведка СБУ в Харьковской области заблокировала канал поставки в РФ комплектующих к военной технике

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Контрразведка СБУ в Харьковской области заблокировала канал поставки в РФ комплектующих к военной технике

Контрразведчики СБУ под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры заблокировали канал поставки на предприятия военно-промышленного комплекса РФ украинской продукции военного назначения.

"Следователи органов безопасности задокументировали, что руководители ряда харьковских промышленных предприятий, среди которых были и лица с гражданством РФ, наладили на собственных производственных мощностях изготовление систем кондиционирования для российской военной техники. Установлено, что украинская продукция была полным аналогом штатных российских систем кондиционирования, но кодифицирована другой номенклатурой для предотвращения ее идентификации как военной", - написал на своей странице в Facebook начальник пресс-центра Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

По его словам, харьковчане поставляли кондиционеры на подконтрольные предприятия в РФ под видом гражданской продукции. В РФ специалисты меняли маркировки и подделывали документы о том, что продукция произведена в РФ, после чего ее поставляли на предприятия военно-промышленного комплекса РФ.

Сейчас решается вопрос о сообщении организаторам канала о подозрении по ст.333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-оперативные действия для установления и привлечения к уголовной ответственности всех причастных к функционированию канала.

 

Теги: #сбу #контрразведка #харьковская_область
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