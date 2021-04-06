Арестович: перенос консультаций ТКГ из Беларуси в другую страну является отдалённой перспективой из-за ситуации с Covid-19

Спикер украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович заявил, что вопрос о переносе консультаций в рамках ТКГ после завершения карантина из Беларуси в другую страну является отдалённой перспективой из-за ситуации с Covid-19.

"Пока это очень отдаленная перспектива. Не вижу, чтобы эпидемия Covid-19 прекращалась", - сказал Арестович агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Как сообщалось, вице-премьер-министр – министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил о невозможности принятия участия украинской делегацией в дальнейших переговорах в режиме реального времени в Минске, поскольку Беларусь находится под влиянием России.

В 2018 году президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предлагал перенести переговоры ТКГ из Беларуси в Астану (современный Нурсултан - ИФ), поскольку они зашли в тупик.