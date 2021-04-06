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13:37 06.04.2021

Кремль констатирует отсутствие единой позиции участников ТКГ по Донбассу по альтернативной переговорной площадке

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Кремль констатирует отсутствие единой позиции участников ТКГ по Донбассу по альтернативной переговорной площадке

В Кремле нет позиции по поводу создания альтернативной площадки для Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу в случае отказа украинской делегации приезжать на переговоры в Минск, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я не знаю, насколько официально объявлялось об этой позиции Украины, является ли это полным отказом от того, чтобы приезжать в Минск", - сказал Песков журналистам, комментируя заявления со стороны Украины.

"Но мы знаем, что группа является трехсторонней, поэтому здесь необходимо будет выработать позицию еще двух сторон. Пока какой-то позиции на этот счет нет", - добавил пресс-секретарь.

Ранее вице-премьер Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что украинская делегация в ТКГ по завершению карантина не поедет на переговоры по Донбассу в Минск из-за "вражеской риторики Беларуси " относительно Украины.

"Мы категорически сообщили, что не будем участвовать в заседаниях ТКГ, если вдруг завершится карантин и будет предложено продолжить консультации, как и ранее, в Минске. Мы объяснили, что украинская делегация не будет направлять своих членов в Минск для встреч в реальной жизни. Все равно придется искать для встреч другую страну и другой город", - сказал министр в эфире программы "Свобода слова" на ICTV накануне вечером.

Теги: #рф #ткг #песков
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