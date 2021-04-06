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13:23 06.04.2021

Арестович: согласование даты экстренного заседания ТКГ будет зависеть от ОБСЕ

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Арестович: согласование даты экстренного заседания ТКГ будет зависеть от ОБСЕ

Спикер украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Арестович заявил, что согласование даты внеочередного заседания ТКГ будет зависеть от позиции ОБСЕ.

"Это будет зависеть от ОБСЕ", - сказал Арестович информационному агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

Как сообщалось, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук 6 апреля направил ноту специальному представителю действующего председателя ОБСЕ по урегулированию ситуации на Донбассе Хайди Грау о созыве внеочередного экстренного заседания ТКГ в связи с гибелью троих украинских военнослужащих и ранением гражданского лица в населённом пункте Красногоровка Донецкой области за прошедшую неделю.

Следующее заседание ТКГ по плану должно было состояться 14 апреля.

Теги: #ткг #арестович
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