В южных приграничных районах Украины для "усиления и защиты госграницы, борьбы с ДРГ" объявлены сборы теробороны

В приграничных районах Украины в отдельных областях южного региона проводятся сборы территориальной обороны (ТрО) для формирования и подготовки подразделений ТрО к выполнению задач по контролю населенных пунктов, усилению и защите государственной границы, охраны и обороны определенных объектов, борьбы с ДРГ, сообщили в пресс-службе Сухопутных войск Вооруенных сил Украины.

"Целью сборов является наращивание возможностей подразделений ТРО к выполнению определенных им задач", – говорится в сообщении на странице ведомства в Фейсбук во вторник утром.

Также отмечается, что основными целями сборов является - совершенствование уровня умений и практических навыков командиров и штабов по управлению подразделениями, повышение индивидуальных навыков военнослужащих по выполнению определенных задач на реальных объектах:

- по охране и защите административной границы с АР Крым, прикрытие десантно-доступных участков побережья;

- выполнении задач по контролю населенных пунктов, по охране органов государственной власти, усилению охраны критических объектов, мостов, несение службы на блокпостах, контроль населенных пунктов с выполнением задач комендантского часа;

- борьба с диверсионно-разведывательными силами, другими вооруженными формированиями агрессора и антигосударственными незаконно образованными вооруженными формированиями.