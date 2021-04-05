Российские наемники на Донбассе с начала суток один раз нарушили режим тишины - штаб ООС

С начала текущих суток российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", неподалеку от населенного пункта Новоалександровка враг открывал огонь из стрелкового оружия", - указывается в сообщении.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет.