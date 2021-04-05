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16:09 05.04.2021

Языковой омбудсмен раскритиковал заявление Мендель относительно "украинского русского языка"

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Языковой омбудсмен раскритиковал заявление Мендель относительно "украинского русского языка"

Заявление пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель относительно необходимости "демонополизировать русский язык" и признать наличие в нашей стране "украинского русского языка" не соответствуют Основному закону нашего государства и противоречат убеждениям специалистов в этом вопросе, заявил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

В эфире телеканала "Прямой" в понедельник Креминь отметил, что понятие Мендель о "кодификации русского языка" в Украине никак не совпадает с понятиями, которые выражал профессор Юрий Ковалив, бывший научным руководителем Мендель во время написания ею научной диссертации.

"Это (заявление Мендель – ИФ) никоим образом не коррелирует даже с позицией Тимоти Снайдера (историк, профессор Йельского университета, специалист в истории Восточной Европы – ИФ), который впервые в 2019 году предложил говорить о варианте "украинского русского языка", - подчеркнул языковой омбудсмен.

Он разъяснил, что вариант введения "украинского русского" невозможен, поскольку он, по его мнению, изначально является бесперспективным.

"Кодификатором русского языка в мире является Российская Федерация, соответственно понятие кодификации русского языка в Украине невозможно… Поэтому я никоим образом не разделяю подобных заявлений и считаю их такими, которые не имеют никаких перспектив. Вместе с тем, хочу добавить, что статьей 10 Конституции Украины, которой будет 25 лет, определено, что единственным государственным языком в Украине является украинский. Если кто-то переживает за язык нацменьшинств и коренных народов, им предоставлено право, условия для лучшего развития, которые определены Основным законом", - уточнил Креминь.

Он подчеркнул, что "языковой вопрос" в Украине необходимо закрыть раз и навсегда.

"У нас есть система образования. У нас есть государственная власть, которая обязана содействовать развитию и функционированию украинского языка как государственного. В конце концов, у нас есть внешние угрозы. Ведь мы прекрасно знаем, что "русский мир" приходит не только из-за поребрика, он приходит, в том числе, с проведением конкурса Тараса Шевченко в городе Киеве (конкурс, организаторы которого называли Шевченко российско-украинским поэтом – ИФ), сетью "русского мира" и кабинетами "Россотрудничества" в разных уголках Украины. появлением маргинальных общественных объединений и организаций, которые говорят о так называемых притеснениях прав национальных меньшинств и коренных народов. Нужно работать. Нужно эффективно заниматься государственной языковой политикой", – отметил Креминь.

Омбудсмен также указал на необходимость создавать лучшие условия для информационной защиты Украины, а также помнить о гибридной войне.

"Нам нужно подняться над своими политическими "деятелями", в кавычках, которые сегодня заговаривают "языковой вопрос", не разрабатывая взамен лучших условий для развития (украинского языка – ИФ)", - подчеркнул Креминь.

Ранее пресс-секретарь президента Юлия Мендель в эфире телеканала "Дом" заявила о необходимости признать наличие в нашей стране "украинского русского языка". Также она призвала украинцев лишить Россию статуса "монополиста" на русский язык и провести его "демонополизацию".

 

Теги: #мендель #креминь #язык #критика
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