Суд признал решение ОИК №87 о пересчете голосов на двух избирательных участках безосновательным – ОПОРА

Ивано-Франковский окружной суд рассмотрел несколько дел, в отношении решений о пересчете голосов на 20 избирательных участках, которые приняла ОИК №87 при установлении итогов голосования на довыборах в Раду, прошедших 28 марта, сообщает "Гражданская сеть ОПОРА" в понедельник.

Отмечается, что все рассмотренные дела были открыты по искам кандидата в народные депутаты Александра Шевченко.

"В большинстве случаев (по 6 участкам) решение суда первой инстанции - действия ОИК признать правомерными, истцу полностью отказать в удовлетворении исков", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что, по оценке аналитиков и юристов ОПОРЫ, суды поддерживали подход окружной избирательной комиссии относительно необходимости формального соблюдения требований закона и признавали правомерными действия ОИК о направлении на повторный подсчет голосов на тех участковых избирательных комиссиях, в которых сейф-пакеты с протоколами были открыты; отсутствуют подписи или фамилии всех членов УИК; на сейф-пакетах обнаружено механическое повреждение пакета с избирательной документацией; на сейф-пакетах не было печати и фамилий с инициалами членов УИК (в пакете были только подписи).

По утверждению представителей кандидата Шевченко, планируется апелляционное обжалование этих судебных решений.

В то же время, суд признал безосновательным решение ОИК №87 о пересчете на двух избирательных участках (№260012 и №260078), отметив, что наличие механического повреждения пачки с неиспользованными бюллетенями, отсутствие указания вида выборов и номера округа на пакетах не является свидетельством "распечатывания документации.

"Суд отказал в удовлетворении требований по учету данных первичных протоколов УИК, составленных в пересчете (будут учитываться данные получены при пересчете). Таким образом суд предоставил оценку решению ОИК, но не создал проблем с исполнением судебного решения и внесением изменений в данные итогов голосования", - цитируют в ОПОРЕ старшего советника ОПОРЫ по юридическим вопросам Ольгу Коцюрубу.

Отмечается, что последнее слушание касалось рассмотрения дела о назначении пересчете на УИК №260010 (с. Горохолина).

Суд попросил стороны предоставить дополнительные документы. Решение еще не принято, суд удалился в совещательную комнату. Рассмотрение дела должно было начаться в 11:00 5 апреля.

"Кроме того кандидатом Александром Шевченко обжаловано в суд действия и решения ОИК о признании недействительным голосования на 5 участках по результатам повторного подсчета. Их судебное разбирательство начинается с 5 апреля. ОПОРА организовала прямые трансляции заседаний, которые можно посмотреть на фейсбук-странице Общественных омбудсменов по защите избирательных прав", - сообщают в организации.