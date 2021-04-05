События

11:58 05.04.2021

Суд признал решение ОИК №87 о пересчете голосов на двух избирательных участках безосновательным – ОПОРА

2 мин читать
Суд признал решение ОИК №87 о пересчете голосов на двух избирательных участках безосновательным – ОПОРА

Ивано-Франковский окружной суд рассмотрел несколько дел, в отношении решений о пересчете голосов на 20 избирательных участках, которые приняла ОИК №87 при установлении итогов голосования на довыборах в Раду, прошедших 28 марта, сообщает "Гражданская сеть ОПОРА" в понедельник.

Отмечается, что все рассмотренные дела были открыты по искам кандидата в народные депутаты Александра Шевченко.

"В большинстве случаев (по 6 участкам) решение суда первой инстанции - действия ОИК признать правомерными, истцу полностью отказать в удовлетворении исков", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что, по оценке аналитиков и юристов ОПОРЫ, суды поддерживали подход окружной избирательной комиссии относительно необходимости формального соблюдения требований закона и признавали правомерными действия ОИК о направлении на повторный подсчет голосов на тех участковых избирательных комиссиях, в которых сейф-пакеты с протоколами были открыты; отсутствуют подписи или фамилии всех членов УИК; на сейф-пакетах обнаружено механическое повреждение пакета с избирательной документацией; на сейф-пакетах не было печати и фамилий с инициалами членов УИК (в пакете были только подписи).

По утверждению представителей кандидата Шевченко, планируется апелляционное обжалование этих судебных решений.

В то же время, суд признал безосновательным решение ОИК №87 о пересчете на двух избирательных участках (№260012 и №260078), отметив, что наличие механического повреждения пачки с неиспользованными бюллетенями, отсутствие указания вида выборов и номера округа на пакетах не является свидетельством "распечатывания документации.

"Суд отказал в удовлетворении требований по учету данных первичных протоколов УИК, составленных в пересчете (будут учитываться данные получены при пересчете). Таким образом суд предоставил оценку решению ОИК, но не создал проблем с исполнением судебного решения и внесением изменений в данные итогов голосования", - цитируют в ОПОРЕ старшего советника ОПОРЫ по юридическим вопросам Ольгу Коцюрубу.

Отмечается, что последнее слушание касалось рассмотрения дела о назначении пересчете на УИК №260010 (с. Горохолина).

Суд попросил стороны предоставить дополнительные документы. Решение еще не принято, суд удалился в совещательную комнату. Рассмотрение дела должно было начаться в 11:00 5 апреля.

"Кроме того кандидатом Александром Шевченко обжаловано в суд действия и решения ОИК о признании недействительным голосования на 5 участках по результатам повторного подсчета. Их судебное разбирательство начинается с 5 апреля. ОПОРА организовала прямые трансляции заседаний, которые можно посмотреть на фейсбук-странице Общественных омбудсменов по защите избирательных прав", - сообщают в организации.

Теги: #прикарпатье #опора #пересчет
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:43 04.04.2021
ВО "Свобода" призвала провести перевыборы на округе №87 из-за нарушений

ВО "Свобода" призвала провести перевыборы на округе №87 из-за нарушений

08:00 04.04.2021
На округе №87 в Ивано-Франковской области на довыборах в парламент победил Вирастюк

На округе №87 в Ивано-Франковской области на довыборах в парламент победил Вирастюк

22:37 03.04.2021
В "Опоре" сообщают о нарушениях еще на двух участках округа №87 в Ивано-Франковской области

В "Опоре" сообщают о нарушениях еще на двух участках округа №87 в Ивано-Франковской области

16:54 03.04.2021
Голосование на четырех участках округа №87 в Ивано-Франковской области признано недействительным – "Опора"

Голосование на четырех участках округа №87 в Ивано-Франковской области признано недействительным – "Опора"

13:17 03.04.2021
На пяти участках округа №87 в Ивано-Франковской области выявлены разночтения в голосах – "Опора"

На пяти участках округа №87 в Ивано-Франковской области выявлены разночтения в голосах – "Опора"

12:30 02.04.2021
На одном из участков округа №87 в Ивано-Франковской области исчезли 47 бюллетеней - Опора

На одном из участков округа №87 в Ивано-Франковской области исчезли 47 бюллетеней - Опора

10:13 02.04.2021
Голосование на двух участках округа №87 в Ивано-Франковской области признано недействительным - Опора

Голосование на двух участках округа №87 в Ивано-Франковской области признано недействительным - Опора

08:57 02.04.2021
На Прикарпатье планируют пересчитать голоса ещё на 16 участках - Вирастюк

На Прикарпатье планируют пересчитать голоса ещё на 16 участках - Вирастюк

07:47 01.04.2021
На 87 округе в Ивано-Франковской области Шевченко обогнал Кошулинского, но лидирует Вирастюк

На 87 округе в Ивано-Франковской области Шевченко обогнал Кошулинского, но лидирует Вирастюк

01:46 01.04.2021
Суд обязал ОИК на 87 округе в Ивано-Франковске провести повторный подсчет голосов на одном из участков

Суд обязал ОИК на 87 округе в Ивано-Франковске провести повторный подсчет голосов на одном из участков

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Полиция открыла 17 дел в связи с нарушениями на довыборах в Раду на округе № 87

Uber Shuttle временно приостановил работу до конца карантина

За последние сутки в Одесской, Киевской и Херсонской областях не сделали ни одной прививки от коронавируса

В Украине за сутки зафиксировано 10 179 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 4 946 человек – Степанов

Президент ввел в силу решение СНБО о санкциях против контрабандистов

ПОСЛЕДНЕЕ

18-летняя киевлянка через Facebook продавала спецпропуски на транспорт за 200 грн – прокуратура

МАУ в рамках летней навигации возобновляет рейсы в ряд стран Европы и Азии

В западных областях Украины ожидается похолодание, в остальных регионах – теплая и сухая погода

В Киеве заболеваемость гриппом и ОРВИ превышает эпидпорог на 18,2%

Глава Нацполиции Украины о работе предпринимателей в локдаун: если думаете, что хитрые, то ошибаетесь

В Киеве уже выдали 437 тысяч спецпропусков для проезда в общественном транспорте

Министр Чернышов о школах с уборными на улицах: мы делаем все, чтобы главы ОГА устранили эту позорную практику

Полиция открыла 17 дел в связи с нарушениями на довыборах в Раду на округе № 87

"Батькивщина" будет добиваться от власти выполнения требований врачей и защиты пациентов – Тимошенко

Министр: Из-за сокращения районов высвободится 21 тыс. сотрудников, штатная численность новосозданных райгосадминистраций - 16 тыс. человек

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА