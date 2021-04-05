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11:11 05.04.2021

"Батькивщина" будет добиваться от власти выполнения требований врачей и защиты пациентов – Тимошенко

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"Батькивщина" будет добиваться от власти выполнения требований врачей и защиты пациентов – Тимошенко

Политическая партия "Батькивщина" совместно с врачами сформировала пакет предложений, необходимых для наведения порядка в системе здравоохранения и эффективной борьбы с пандемией, выполнения которых потребует от руководителей государства, правительства и Минздрава, заявила глава партии, народный депутат Юлия Тимошенко во время пресс-конференции по результатам рабочей поездки в Днепропетровскую область.

"В парламенте нам отчитываются о победных реляциях, а на самом деле в медицине ситуация чрезвычайно сложная. Мы посетили уже 5 областей, пообщались с медиками, получили от них информацию. Здесь вопрос не о том, что кого-то пролечили плохо, а кого-то хорошо - медики выкладываются на полную. Проблема в том, что сейчас очень неграмотно построена система управления сферой здравоохранения. Медицинскую отрасль нужно поднять на самый высокий уровень, а для этого должно вмешаться государство", - цитирует Тимошенко пресс-служба "Батькивщины" в понедельник.

По словам нардепа, одной из наиболее распространенных проблем, с которыми сталкиваются врачи и больные коронавирусом, является недоступность бесплатного тестирования, отсутствие надбавок семейным врачам, статические протоколы лечения коронавируса, по которым люди для эффективного лечения должны приобретать лекарства за свой счет, а больные, которые лечатся амбулаторно, вообще лишены любой бесплатной помощи.

"Медицинские работники, прямо касаются трудно больных COVID, такие как анестезиолог, рентгенолог, получают заработную плату 5-6 тысяч гривен на руки. Это надругательство над профессией врача! Мы все читали декларацию руководителя "Нафтогаза", у которого официальная зарплата 24 миллиона гривен в месяц. Одна его зарплата покрывает годовой дефицит Новомосковской центральной районной больницы. Так не может быть. Такие большие дисбалансы оставят Украину без полноценного здравоохранения. Я буду об этом серьезно говорить с высшим руководством государства", - подчеркнула депутат.

Она пообещала, что будет инициировать решение проблем, с которыми к ней обратились медицинские работники больниц Днипровщины, в ближайшее время.

"Однако это все латание дыр. Без существенного изменения системы не обойтись, поэтому переход на страховую медицину - это вопрос №1. Мы подготовили системный глубокий законопроект, собрали в нем лучший мировой опыт и хотим добиться внедрения страховой медицины в Украине. Это нам даст в 4 раза больше финансирования, а это значит, что мы решим 80% проблем отрасли. Наша система заключается в том, что софинансировать медицинскую страховку будут центральный бюджет, местные бюджеты, обязательно работодатель немножечко - сам человек. Это лучшая модель, которая покроет все - функционирование медицинской отрасли и лечение", - заверил глава "Батькивщины".

Тимошенко также отметила, что сейчас есть два варианта политического поведения - пойти в радикальную оппозицию и критиковать власть, но "от этого не станет легче людям", или объединяться ради эффективных действий и изменений.

"Наша команда за то, чтобы собрать сильных профи и в корне изменить курс государства. Мы на каждое направление жизни страны даем лаконичные, четкие и очень действенные предложения. Если их воплощать в жизнь, то получим результат не через три года, а уже сейчас", - резюмировала Тимошенко.

Теги: #тимошенко #батькивщина #врачи
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