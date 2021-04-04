В Харьковской области нашли тело младенца, которое мать почти полгода прятала в сарае

Полиция устанавливает обстоятельства гибели младенца, тело которого было найдено в огороде частного дома в поселке Коротич Харьковской области.

"В ходе осмотра двора домовладения и раскопок работники полиции обнаружили тело новорожденного ребенка в состоянии гнилостных изменений... Тело младенца направлено в морг... Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 117 (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины", - сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

По предварительным данным, жительница поселка Коротич родила мертвого ребенка и почти полгода прятала его тело в сарае.

Вечером 3 апреля 44-летний сожитель женщины позвонил в службу 102 и сообщил, что накануне его сожительница якобы похоронила ребенка на огороде возле своего дома.

Полицейские, выехавшие на место происшествия, установили, что в октябре прошлого года 34-летняя женщина родила мертвую девочку. Женщина рожала дома и после родов спрятала тело ребенка в сарае во дворе. Сожителю, который тогда был на заработках в Киеве, она рассказала, что оставила новорожденного ребенка в больнице.

2 апреля между сожителями, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт, в ходе которого женщина сообщила, что ребенок умер, и отдала мужчине пакет с телом ребенка. В тот же день около 10:30 заявитель похоронил тело малыша на огороде.

По информации полиции, женщина во время беременности на учете у врача-гинеколога не состояла, о родах и смерти ребенка никому не сообщала. У нее еще двое маленьких детей.