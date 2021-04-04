События

13:37 04.04.2021

Гражданин Сирии задержан в харьковском аэропорту за попытку подкупа пограничника

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Гражданин Сирии задержан в харьковском аэропорту за попытку подкупа пограничника

В харьковском аэропорту гражданин Сирии задержан при попытке передачи 1,5 тыс. долларов взятки начальнику одного из подразделений отдела пограничной службы "Харьков".

Как сообщил отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, задержанный хотел дать взятку, чтобы пограничник помог нескольким гражданам Ирака беспрепятственно пересечь госграницу Украины в международном пункте пропуска для воздушного сообщения "Харьков-авиа".

"В настоящее время решается вопрос о сообщении иностранцу о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины, и избрания ему меры пресечения", - говорится в сообщении.

Следственно-оперативные действия проводились полицейскими отдела спецполиции ГУ Нацполиции в Харьковской области под процессуальным руководством специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил, совместно с оперативными сотрудниками отдела внутренней безопасности Харьковского погранотряда и спецназовцев пограничной службы ДОЗОР.

Теги: #взятка #иностранец #пограничники
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