Российские наемники 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе в воскресенье, погиб один боец ВСУ – штаб ООС

Российские наемники 6 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе в воскресенье, погиб один украинский военнослужащий, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"С начала суток, 3 апреля, зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации… боевую травму несовместимую с жизнью получил военнослужащий Объединенных сил", - сказано в сводке на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук.

Отмечается, что боец подорвался на неизвестном минно-взрывном устройстве недалеко от н.п. Шумы, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

В районе оперативно-тактической группировки "Восток" недалеко от н.п. Пески наемники открывали огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Вблизи Авдеевки и Водяного, что на Приазовье, наемники совершили обстрел из крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

"Обо всех фактах нарушений со стороны вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ", - подчеркнули в штабе.