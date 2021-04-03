В Соломенском районе Киева на территории частного дома при установке газового оборудования произошел взрыв,

В Киеве полицейские устанавливают обстоятельства взрыва в Соломенском районе на территории частного дома по улице Карла Маркса.

"На спецлинию "102" поступило сообщение о том, что на территории частного дома на улице Карла Маркса прогремел взрыв… В результате инцидента разрушен гаражный бокс, повреждены заборы и стены соседних домов. По предварительной информации взрыв произошел при установке газового оборудования", - сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

На месте работают следственно-оперативная группа районного управления полиции и сотрудники профильных служб.

В настоящее время событие должным образом зарегистрировано в журнале Единого учета заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях или иных событиях в Соломенском управлении полиции.

После проведения первоочередных следственных действий событию будет дана правовая квалификация.