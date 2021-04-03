У постпреда президента Украины в Крыму осудили «преследование главного редактора газеты Qırım» - СМИ

Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым осудило действия российских властей в Крыму из-за «преследования главного редактора газеты Qırım Бекира Мамутова за публикацию доклада генсека ООН, в которой упоминался Меджлис крымскотатарского народа», сообщает сайт "Крым.Реалии" (проект украинской службы Радио Свобода).

«Соответствующие действия являются свидетельством продолжения политики преследования как свободы слова, так и Меджлиса крымскотатарского народа. Представительство призывает прекратить преследование свободы слова и Меджлиса крымскотатарского народа во временно оккупированном Крыму, выполнить приказ Международного суда ООН 2017 по делу «Украина против России», которым введены временные меры, в частности воздержаться от ограничений в отношении крымских татар на представительство своих интересов, включая возобновление деятельности Меджлиса и прекратить преследование главного редактора газеты Qırım Бекира Мамутова», – цитируют "Крым.Реалии" релиз представительства.

Подконтрольный России Мировой суд Киевского района Симферополя начал рассмотрение дела об административном правонарушении в отношении главреда Qırım Бекира Мамутова. В отношении Мамутова составлен протокол по статье 13.15 КоАП России за публикацию доклада генсека ООН, в котором упоминался Меджлис крымскотатарского народа.

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В 2016 году подконтрольный России Верховный суд Крыма, а затем и Верховный суд России постановили запретить представительный орган крымских татар – Меджлис. Его признали экстремистской организацией, якобы из-за посягательства на территориальную целостность России и запугивание людей. Инициировала запрет деятельности Меджлиса экс-прокурор аннексированного Крыма, а ныне депутат Госдумы России Наталья Поклонская, напоминают "Крым.Реалии".

В 2017 году Украина в Международном суде ООН инициировала дело против России с целью ее привлечения к ответственности за финансирование и поддержку актов терроризма в Украине, а также участие в совершении актов расовой дискриминации в рамках осуществления актов агрессии против Украины