В результате взрыва в многоквартирном доме в Одессе один человек погиб, двое пострадали – ГСЧС

В Одессе в квартире многоквартирного дома произошел взрыв, в результате чего один человек погиб, двое пострадали, спасатели эвакуировали 15 жильцов, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"2 апреля в 14 час. 39 мин. в Суворовском районе г.. Одесса в квартире на втором этаже трехэтажного жилого дома произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим горением, в результате чего погиб 1 человек (умер в больнице) и пострадало 2 человека, которые в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в лечебные учреждения", - сказано в сообщении ГСЧС в субботу утром.

Подразделениями ГСЧС эвакуированы 15 человек и в 15 час. 31 мин. пожар ликвидирован на площади 50 м2. В результате взрыва произошло обрушение перекрытия между вторым и третьим этажами и повреждена внешняя стена дома. С аварийного подъезда дома временно отселены 34 человека.

Всего привлекалось 98 человек и 23 единицы техники, из них от ГСЧС 65 человек и 11 единиц техники.