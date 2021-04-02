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19:54 02.04.2021

В Молдове могут ужесточить ограничения, если эпидемическая ситуация не улучшится - и.о. премьера

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В Молдове могут ужесточить ограничения, если эпидемическая ситуация не улучшится - и.о. премьера

И.о. премьер-министра Молдовы Аурелиу Чокой не исключает возможности ужесточения ограничений, направленных на борьбу с пандемией COVID-19, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства,

Соответствующее заявление Чокой сделал на состоявшейся в пятницу встрече с послом США Дереком Хоганом.

"И.о. премьер-министра рассказал о последних действиях, предпринятых властями для борьбы с пандемией, подчеркнув необходимость строгого контроля за соблюдением введенных ограничений. В то же время Аурелиу Чокой не исключил возможности ужесточения ограничений в случае, если ситуация не улучшится", - говорится в сообщении.

Официальные лица подчеркнули "важность скорейшего обеспечения граждан вакциной против COVID-19 как наиболее эффективного способа защиты от инфекции". В связи с этим были обсуждены и проанализированы существующие возможности в сегменте поставок в Молдову вакцины против коронавируса, отметили в пресс-службе.

В минувшую среду парламент объявил о введении чрезвычайного положения на всей территории Молдовы. В четверг вечером Комиссия по чрезвычайному положению ввела новые ограничения для населения и экономических агентов.

В частности, передвижение граждан в городах Кишинев и Бельцы запрещено в период с 23.00 до 5.00. На период ЧП запрещены также любые торжества, в том числе официальные церемонии регистрации брака или регистрации новорожденных. Регистрация должна проводиться в Бюро записей актов гражданского состояния, без торжеств, только в присутствии жениха и невесты. Лица, находящиеся в общественных местах, должны иметь при себе удостоверение личности. Запрещено проводить митинги, собрания и другие массовые акции.

При этом, комиссия не ввела никакие ограничения и рекомендации относительно мест большого скопления людей - торговых центров, рынков, церквей и общественного транспорта. По мнению специалистов, именно этим места представляют наибольшую опасность распространения вируса.

Теги: #молдова #ограничения #коронавирус
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