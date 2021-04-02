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18:39 02.04.2021

Кулеба обговорив із главою МЗС Великої Британії військову та дезінформаційну ескалацію з боку Росії

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Кулеба обговорив із главою МЗС Великої Британії військову та дезінформаційну ескалацію з боку Росії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з державним секретарем у закордонних справах і справах співдружності націй та розвитку Великої Британії Домініком Раабом, повідомляє прес-служба українського МЗС у п'ятницю.

Зазначається, що Кулеба поінформував співрозмовника про дії Російської Федерації, яка чинить не лише військову ескалацію на лінії дотику з тимчасово окупованими територіями Донецької та Луганської областей та в Криму, а й відчутну ескалацію дезінформації та російської пропаганди.

"Російська пропаганда не полишає спроб нав’язати хибну думку про якісь нібито плани України здійснити якісь військові дії або провокації. Це повна нісенітниця. Україна ніколи не прагнула і не прагне ескалації, Україна завжди прагнула і прагне миру", - зазначив Кулеба.

У свою чергу Рааб запевнив главу українського МЗС, що Лондон уважно стежить за діями Росії.

Він підтвердив, що Велика Британія повністю солідарна з Україною, і висловив переконання, що будь-яка спроба Росії піти на масштабну військову ескалацію матиме для неї тяжкі наслідки.

Сторони обговорили посилену політичну і безпекову взаємодію України та Великої Британії на тлі загострення Росією безпекової ситуації.

Теги: #мзс #кулеба #великобританія
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