В Одессе в квартире многоэтажки произошел взрыв, пострадали 5 человек - ГСЧС

В Одессе в квартире многоквартирного дома произошел взрыв, в результате чего пострадали пять человек, спасатели эвакуировали 15 жильцов, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"В г.Одесса по переулку Хуторской, 6/3 в квартире на втором этаже произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим горением. Предварительно пострадало 5 человек (состояние уточняется), из них - 3 доставлены в лечебные учреждения", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в доме частично разрушены перекрытия между вторым и третьим этажами и частично разрушен лестничный марш.

В 15:31 пожар был ликвидирован на площади 50 м кв. Спасатели эвакуировали 15 жильцов дома. От ГСЧС привлечено 65 человек и 11 ед. техники.

Информация уточняется.