Госдеп США разделяет обеспокоенность Пентагона эскалацией напряженности на Донбассе

Госдепартамент США вслед за Пентагоном заявил об обеспокоенности сообщениями об эскалации напряженности на линии соприкосновения на Донбассе, заявил на брифинге в четверг представитель госдепа Нед Прайс.

"Мы, безусловно, обеспокоены недавней эскалацией российских агрессивных и провокационных действий на востоке Украины, включая нарушение перемирие от июля 2020 года, что привело к смерти четырех украинских солдат 26 марта и ранению еще двоих", - сказал Прайс.

Он добавил, что Вашингтон в курсе озвученной Киевом информации, касающейся предполагаемых передвижений российских войск близ границы с Украиной. Прайс отметил, что России нужно воздерживаться от агрессивных действий и "не следует запугивать" Украину.

Один из журналистов поинтересовался, считает ли госдеп агрессивными действиями передвижения российских войск на территории собственной страны. В ответ Прайс несколько раз повторил, что Вашингтон обеспокоен эскалацией напряженности на Донбассе.

Днем ранее обеспокоенность эскалацией напряженности на Донбассе выразили и в Пентагоне.

Как сообщалось, четверо военнослужащих Вооружённых сил Украины погибли и двое получили ранение в результате обстрела в районе пос. Шумы Торецкого горсовета Донецкой области 26 марта. После этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился с призывом к международному сообществу осудить эскалацию конфликта на Донбассе со стороны России.