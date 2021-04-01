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07:15 01.04.2021

Хомчак проинформировал председателя комитета начальников штабов ВС США о текущей безопасности в Украине

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Хомчак проинформировал председателя комитета начальников штабов ВС США о текущей безопасности в Украине

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак и председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли обсудили текущую среду безопасности в Восточной Европе, сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"31 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Руководители обсудили текущую среду безопасности в Восточной Европе", - говорится в сообщении.

В частности, Хомчак проинформировал генерала Марка Милли о текущей безопасности в Украине и вокруг ее границ.

В свою очередь, Милли выразил соболезнования в связи с трагической гибелью четырех украинских бойцов под Шумами и подтвердил поддержку США суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности Украины в международно-признанных границах в условиях продолжения агрессии.

Хомчак поблагодарил Милли за всестороннюю и многолетнюю поддержку ВСУ.

Теги: #сша #генералы #безопасность #украина
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