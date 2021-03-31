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20:01 31.03.2021

Бюджетные потребители э\э, остающиеся с 1 апреля без ее поставщиков, могут заключать договоры без тендеров по определенным ценам на два месяца - Кабмин

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Бюджетные потребители э\э, остающиеся с 1 апреля без ее поставщиков, могут заключать договоры без тендеров по определенным ценам на два месяца - Кабмин

Кабинет министров Украины разрешил бюджетным организациям, остающихся с 1 апреля без поставщика электроэнергии, заключать договоры на поставки ресурса без тендеров и по ценам не выше цены универсальной услуги на соответствующей территории, сообщил Кабмин на "Урядовом портале".

Согласно сообщению, опубликованном в среду вечером, с этой целью соответствующим постановлением правительства по инициативе Министерства энергетики Украины внесены изменения в перечень товаров, работ и услуг, необходимых для осуществления мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Принятое постановление предоставляет право бюджетным организациям, не имеющим поставщика э/э, без проведения тендерных процедур заключать договора на поставки электроэнергии по цене, не превышающей цену универсальной услуги для малых небытовых потребителей с учетом услуг передачи и распределения на соответствующей территории, разъясняется в сообщении.

Само постановление на портале пока отсутствует. По информации, имеющейся у Энергореформы, право на заключение договоров предоставляется бюджетным организациям и поставщикам универсальной услуги до 1 июня текущего года.

В Кабмине указывают, что на данный момент поставки э/э около 4 тысячам бюджетных организаций осуществляется поставщиком последней надежды (ППН), срок договора с которым истекает 1 апреля. Между тем, многие организации не успели к этому времени найти себе нового поставщика.

По данным исполнительного директора ОС "Умные электросети Украины" Александра Визиря, всего бюджетных потребителей, остающихся с 1 апреля без поставщика электроэнергии, насчитывается около 3 тысяч.

"На сегодняшний момент таких потребителей ориентировочно 2,5-3 тысячи по всей территории Украины – это школы, детские сады, отделения полиции, подразделения прокуратуры, но и огромное количество больниц и воинских частей", – написал он на своей странице в Facebook, отметив необходимость принятия правительством комплексного решения по этой проблеме.

Как сообщалось, с 1 января 2021 года 6,097 тыс. бюджетных потребителей в 13 областях Украины переведены операторами системы распределения (ОСР) на покупку электроэнергии у поставщика "последней надежды" (ППН).

До этого времени бюджетным потребителям было предоставлено право на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года покупать электроэнергию у поставщиков универсальных услуг (ПУУ).

С 1 января 2021 года ПУУ сохранили за собой обязательства гарантированных поставок электроэнергии исключительно малым небытовым потребителям мощностью до 50 кВт.

В свою очередь бюджетные организации, не успевшие заключить договора о поставках электроэнергии на свободном рынке, были переведены на ППН на 90 дней. За это время они должны были на тендерах найти себе поставщиков, но по разным причинам, в том числе, и из-за отсутствия интереса работать с бюджетниками со стороны поставщиков, многие не сделали этого. В результате чего поставки э\э, в частности, в больницы и школы по истечению этого периода, то есть 1 апреля оказались под угрозой.

Функции ППН в Украине выполняет госпредприятие "Укринтерэнерго".

Теги: #электроэнергия #энергетика
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