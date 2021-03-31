Советники по нацбезопасности президентов США, Японии и Южной Кореи обсудят внешнеполитические приоритеты - Белый дом

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 2 апреля проведет встречу с генсеком Совета национальной безопасности Японии Сигэру Китамурой и советником по национальной безопасности президента Южной Кореи Су Хуном, сообщил Белый дом.

Трехсторонний диалог должен состояться в Военно-морской академии США в Аннаполисе, штат Мэриленд, говорится в сообщении.

В нем отмечается, что стороны проведут консультации "по широкому кругу региональных вопросов и внешнеполитических приоритетов, включая поддержание мира и стабильности на Корейском полуострове, борьбу с пандемией COVID-19 и борьбу с изменением климата".

"Эта встреча станет первым многосторонним диалогом на уровне советников по национальной безопасности, который проведет администрация Байдена, она отражает значение, которое мы придаем расширению и углублению сотрудничества по ключевым вопросам и продвижению нашего общего процветания в свободном и открытом Индо-Тихоокеанском регионе", - подчеркнул Белый дом.