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07:26 31.03.2021

Советники по нацбезопасности президентов США, Японии и Южной Кореи обсудят внешнеполитические приоритеты - Белый дом

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Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 2 апреля проведет встречу с генсеком Совета национальной безопасности Японии Сигэру Китамурой и советником по национальной безопасности президента Южной Кореи Су Хуном, сообщил Белый дом.

Трехсторонний диалог должен состояться в Военно-морской академии США в Аннаполисе, штат Мэриленд, говорится в сообщении.

В нем отмечается, что стороны проведут консультации "по широкому кругу региональных вопросов и внешнеполитических приоритетов, включая поддержание мира и стабильности на Корейском полуострове, борьбу с пандемией COVID-19 и борьбу с изменением климата".

"Эта встреча станет первым многосторонним диалогом на уровне советников по национальной безопасности, который проведет администрация Байдена, она отражает значение, которое мы придаем расширению и углублению сотрудничества по ключевым вопросам и продвижению нашего общего процветания в свободном и открытом Индо-Тихоокеанском регионе", - подчеркнул Белый дом.

Теги: #япония #сша #советники #южкорея
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