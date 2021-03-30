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16:09 30.03.2021

Аваков задекларировал миллионные доходы супруги и расходы на перевозку Маркива в Украину

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Аваков задекларировал миллионные доходы супруги и расходы на перевозку Маркива в Украину

Активы на банковских счетах министра внутренних дел Украины Арсена Авакова в прошлом году уменьшились на 900 тыс грн, основная часть из которых была потрачена на организацию перевозки нацгвардейца Виталия Маркива из Италии.

Об этом сообщил министр на своей странице в Facebook, рассказывая о подаче декларации имущественного состояния за минувший год.

"Наши с супругой доходы от заработной платы и процентов по банковским вкладам составили в 2020 году: Аваков Арсен Борисович – 815 тыс.438 грн (в 2019 году – 1 млн 341 тыс. 511 грн), Авакова Инна Дмитриевна – 4 млн 609 тыс. 580 грн (в 2019 году – 4 млн.452 тыс. 287 грн)", - написал Аваков.

По его словам, депозитный банковский счет его супруги уменьшился на сумму около $200 тыс – средства потрачены на приобретение 5 млн 300 тыс. акций акционерного общества "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Форсайт Інвест", что составляет 4,24% эмитированных акций предприятия.

"Мои денежные активы на банковских счетах уменьшились на сумму около 900 тыс. грн, основная сумма была потрачена на организацию перевозки старшего сержанта Нацгвардии Виталия Маркива из Италии в Украину, что отражено в разделе "Расходы и сделки" декларации", - подчеркнул министр

Также он отметил, что 2020 году издал книгу "2014. Мгновения харьковской весны" и получил авторское право на нее.

"Все прочие объекты собственности остались неизменными по сравнению с 2019 годом, разве что книг чуток прибавилось да количество бутылок вина стало меньше", - сыронизировал глава МВД.

Теги: #декларація #аваков
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