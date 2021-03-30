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13:17 30.03.2021

Тупицкий и Касминин обжаловали в Верховном суде указ Зеленского об отмене их назначения судьями КС

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Тупицкий и Касминин обжаловали в Верховном суде указ Зеленского об отмене их назначения судьями КС

В Кассационный административного суда в составе Верховного Суда поступил иск, в котором истец оспаривает указ президента Украины Влдимира Зеленского об отмене указа президента от 14 мая 2013 года №256 "О назначении А.Тупицкого судьей Конституционного суда Украины".

"29 марта 2021г. в Кассационный административного суда в составе Верховного Суда поступил иск, в котором истец оспаривает указ президента Украины от 27 марта 2021г. №124/2021 "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины" в части отмены указа президента Украины от 14 мая 2013 года №256 о назначении истца судьей Конституционного суда Украины", - сказано в сообщении на сайте Верховного суда.

Иску присвоен регистрационный номер дела - №9901/96/21.

Отмечается, что в тот же день поступил иск об обжаловании указа Зеленского от 27 марта 2021г. №124/2021 в части отмены указа президента Украины от 17 сентября 2013г. №513 о назначении истца судьей Конституционного суда Украины.

Регистрационный номер дела - №9901/97/21.

Как сообщалось, 27 марта президент Украины Владимир Зеленский отменил указ президента от 14 мая 2013 года №256 "О назначении А.Тупицкого судьей Конституционного суда Украины".

Соответствующий указ "О некоторых вопросах обеспечения национальной безопасности Украины" подписан 27 марта, сообщается на сайте главы государства.

Этим же указом Зеленский отменил указ президента от 17 сентября 2013 года №513 "О назначении А.Касминина судьей Конституционного суда".

В указе отмечается, что "отдельные судьи КС, назначенные Виктором Януковичем, продолжая исполнять свои полномочия, создают угрозу государственной независимости и национальной безопасности Украины, что нарушает Конституцию Украины, права и свободы человека и гражданина".

Указ об отмене назначения Тупицкого и Касминина судьями КС подписан согласно части второй статьи 102 , пунктов 1, 17 части первой, части третьей статьи 106 Конституции, статей 3 и 13 закона "О национальной безопасности Украины".

27 октября 2020 года КС признал неконституционным ряд положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Это решение вызвало критику со стороны международных партнеров и кредиторов Украины.

Верховная Рада в ответ создала рабочую группу по выходу из конституционного кризиса, подготовила и поддержала законопроекты №4470, возобновляющий полноценную работу НАПК, и №4471, уточняющий полномочий НАПК в отношении судей, судей КС, направленных на обеспечение соблюдения гарантий их независимости во время административного производства.

Глава КС Тупицкий был вызван повесткой на 28 декабря в Офис генпрокурора для допроса в уголовном производстве №12013110060002990 о преступной организации бывшего главы Хозсуда Виктора Татькова и его заместителя Емельянова, зарегистрированное в 2013 году, следствие в котором сейчас ведет Управление ГБР по делам Майдана.

29 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца. В КС в ответ заявили, что такое решение принимается на специальном пленарном заседании КС, Зеленский своим указом вышел за пределы своих конституционных полномочий, а положения УПК Украины, на которую ссылается указ президента, не распространяются на судей КС.

Государственное бюро расследований (ГБР) уведомило Тупицкого о подозрении в заведомо неправдивых показаниях и подкупе свидетеля.

Также в ГБР отметили, что судья препятствует установлению истины в уголовном производстве, в котором он является подозреваемым, в частности, препятствуя предоставлению подчиненными документов по запросам органа досудебного расследования и явке лиц по повесткам следователя.

26 февраля Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи Конституционного суда с 28 февраля ещё на один месяц.

Теги: #тупицкий #конституционный_суд #верховный_суд
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