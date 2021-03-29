Снятое с мели судно Ever Given добралось до озера, покинув узкую часть Суэцкого канала

Контейнеровоз Ever Given, который ранее в понедельник был снят с мели в Суэцком канале, покинул узкую часть канала, свидетельствуют данные портала MarineTraffic.

Судно, передвигающееся самостоятельно, на небольшой скорости достигло Малого Горького озера, которое примыкает к Большому Горькому озеру.

Ранее сообщалось, что в Большом Горьком озере, расположенном между северной и южной частями канала, специалисты осмотрят контейнеровоз и определят, может ли он продолжить плавание.