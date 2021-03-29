Костин: Нет оснований утверждать, что судебная власть в Украине более или менее коррумпирована, чем другая

Аргументов и оснований утверждать, что судебная власть в Украине более или менее коррумпирована, чем законодательная или исполнительная ветви власти, нет, убежден глава комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики и представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Андрей Костин.

"Все те, кто говорят о том, что судебная власть у нас является самой коррумпированной, к сожалению, не приводят никаких доказательств. Я скажу вам честно: я не знаю, и я не могу аргументировано утверждать, что судебная власть является менее или более коррумпированной, чем законодательная или исполнительная", - сказал Костин в эксклюзивном интервью информационному агентству "Интерфакс-Украина".

"Мы - правовое государство, в котором существует разделение властей. Каждая власть является равной другой. Попытки унизить одну из ветвей власти за счет других, могут плохо закончиться и завести нас в глухой угол. В правовом государстве суд должен происходить в суде, а не на улице", - добавил он.

Костин также отметил, что регулирование деятельности судебной власти в Украине "чрезмерно политизировано, что, в частности, проявляется через попытки грубых нарушений общественного порядка с требованием проведения судебной реформы и может иметь негативные последствия, такие как риск полного разрушения судебной системы, что, в свою очередь, лишит граждан возможности защищать свои права в судах".