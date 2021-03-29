В Госпогранслужбе рассказали, кто попадает под исключения из новых правил пересечения границы Украины

Иностранцы, которые прибудут в Украину без страховки и результатов ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию Covid-19, не будут пропущены через государственную границу, сообщил заместитель директора департамента - начальник управления организации пограничного контроля Государственной пограничной службы Юрий Лысюк, при этом назвав ряд исключений из новых правил пересечения границы.

"Отныне для пересечения границы иностранцами необходим не только полис страхования. Сейчас необходимо обязательно иметь тест на коронавирус, так называемый ПЦР-тест. Он должен быть сделан методом ПЦР, проведенным не больше, чем за 72 часа. Раньше было до 48 часов. В случае отсутствия теста или страховки указанные иностранные граждане не будут пропущены через государственную границу, и будут возвращаться назад", - сказал он в ходе прямого эфира на странице Госпогранслужбы Украины в Facebook в понедельник.

Лысюк уточнил, что исключениями будут для иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины и имеющих вид на постоянное жительство в Украине; лиц, признанных беженцами; сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств; представителей официальных международных миссий, аккредитованных в Украине организаций и членов их семей.

Также исключения будут для водителей и членов экипажа грузовых транспортных средств и автобусов, осуществляющих регулярные, нерегулярные или маятниковые перевозки, членов экипажей воздушных, морских и речных судов, членов поездных и локомотивных бригад, военнослужащих вооруженных сил государств-членов НАТО и государств-участниц программы НАТО "Партнерство ради мира", принимающих участие в мероприятиях, связанных с подготовкой подразделений Вооруженных сил Украины.

Кроме того, Лысюк указал, что внесены изменения в правила о пересечении иностранцами и лицами без гражданства контрольных пунктов въезда-выезда на границе с временно оккупированными отдельными районами Донецкой и Луганской областями и Автономной Республикой Крым. В частности, иностранцам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории Украины, сотрудникам представительств, официальных международных организаций и аккредитованных в Украине миссий не нужно иметь для этого полис страхования.

Представитель Госпогранслужбы добавил, что изменениями также исключена норма о формировании Министерством здравоохранения Украины перечня государств, которые отнесены в так называемые "зеленый" и "красный" списки.

"На данный момент определено, что среди разных категорий самоизоляции подлежат граждане Украины, которые пересекают границу", - сказал он.

В то же время начальник управления организации погранконтроля отметил, что в исключения из этого правила попадают граждане, имеющие негативный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 48 часов, а также дети младше 12 лет. Также в исключениях - водители и члены экипажа грузовиков и осуществляющих регулярные перевозки автобусов, члены экипажей воздушных, морских и речных судов, члены поездных и локомотивных бригад, а также граждане Украины, которые осуществляют перевозки стволовых клеток для трансплантаций.

Лысюк подчеркнул, что требование о самоизоляции продолжает действовать для граждан Украины и иностранцев, прибывающих с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма. Исключения: дети до 12 лет, сотрудники представительств и аккредитованных в Украине международных организаций и миссий, абитуриенты и студенты расположенных на подконтрольной территории вузов, родители или опекуны студентов, а также граждане Украины, желающие привиться от COVID-19 на подконтрольной территории.

По его словам, самоизоляция и обсервация граждан Украины в связи с пересечением госграницы, а также после прибытия с временно оккупированной территории прекращается в случае получения негативного результата тестирования на COVID-19 методом ПЦР после пересечения границы.

Также Лысюк уточнил, что постановление Кабинета министров Украины об изменениях в правилах пересечения границы вступило в силу 23 марта. Соответствующие правила будут действовать до 30 апреля 2021 года.