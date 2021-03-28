В Коцюбинском Киевской области спасатели продолжают ликвидировать пожар жилого дома в частном секторе

В пгт Коцюбинское Киевской области пожарные продолжают ликвидировать пожар жилого дома на четыре владельца на площади 520 кв. м. в частном секторе, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

"Установлено, что горит крыша и перекрытие жилого дома по всей площади. Из-за значительного задымления и быстрого распространения принято решение о привлечении дополнительных сил. Ликвидация пожара продолжается", - сказано в сообщении.

место происшествия направлен местный дежурный караул 54-го Государственного пожарно-спасательного поста.

Пожар локализован в 20.50 на площади 520 м.кв.