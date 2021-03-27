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23:49 27.03.2021

«Укрзализныця» не будет вводить ограничения на высадку и посадку в Черниговской, Киевской, Сумской, Одесской, Николаевской и Львовской областях, попавших в «красную зону»

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«Укрзализныця» не будет вводить ограничения на высадку и посадку в Черниговской, Киевской, Сумской, Одесской, Николаевской и Львовской областях, попавших в «красную зону»

В пресс-службе АО «Укрзализныця» сообщили, что согласно решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, по состоянию на 27 марта  на пассажирские перевозки в Черниговской, Киевской, Сумской, Одесской, Николаевской и Львовской областях, попавших в «красную зону» не будут вводиться ограничения.

«Черниговская область: «красная зона» с 00:00 29 марта. Учитывая интенсивное сообщение со столицей (только по Нежинском направлении 24 рейса в день), которым в том числе пользуется медперсонал, решено пока не ограничивать железнодорожное движение в регионе. В течение недели будет доработан вопрос безопасной транспортировки для жителей области, контроля наполняемости поездов и соблюдение масочного режима. В настоящее время ограничения высадки-посадки не вводятся. Николаевская область: в 01.04 включительно ограничений высадки-посадки не будет, впрочем «Укрзализныця» вместе с Минздравом внимательно следит за динамикой заболеваемости, ситуация может измениться», - говорится в сообщении, на официальном сайте «Укрзализныци» в субботу вечером.

По данным «Укрзализныци», в Киеве и области, в Сумской и Одесской и Львовской области ограничений высадки-посадки нет

 «Черновицкая, Ивано-Франковская, Житомирская и Закарпатская области: ограничена продажа билетов, а также запрет на высадку-посадку в этих регионах продлен до 06.04 включительно. Назначено 8 специальных рейсов в закарпатском и буковинском направлениях. Также решением Государственной комиссии по ТЭБ и ЧС Ровенская и Черкасская области не переведены в категорию "красных зон", а потому никаких ограничений железнодорожного движения там не применяется », - пояснили в пресс-службе «Укрзализныци».

Источник: https://www.uz.gov.ua/press_center/up_to_date_topic/538582/

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Теги: #укрзализныця #украина #движение #ограничение
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