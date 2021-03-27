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00:24 27.03.2021

"Метинвест" с 1 мая дифференцированно повысит зарплаты производственному персоналу украинских активов

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"Метинвест" с 1 мая дифференцированно повысит зарплаты производственному персоналу украинских активов

Крупнейшая украинская горно-металлургическая компания "Метинвест" с 1 мая 2021 года дифференцированно повышает заработную плату производственному персоналу своих украинских предприятий.

Как отмечается в пресс-релизе группы в пятницу вечером, в течение апреля компания применит дифференцированный подход к пересмотру зарплат и сообщит, насколько вырастут зарплаты различных категорий сотрудников.

При этом уточняется, что "Метинвест" высоко ценит вклад своих сотрудников и намерен и далее оставаться лидером по уровню производительности и мотивации персонала. Группа отслеживает уровень инфляции и оттока кадров, поэтому решение о пересмотре зарплат будет выверенным.

Также отмечается, что "Метинвест" сфокусируется на том, чтобы выровнять оклады рабочих, выполняющих одинаковые задачи в рамках одной профессии и квалификации. Повышение оклада пока не затронет административный и управленческий персонал управляющей компании.

Согласно пресс-релизу, в вопросах управления вознаграждением "Метинвест" ориентируется на квалифицированный технологический и ремонтный персонал. Таким образом группа мотивирует сотрудников, которые вносят наиболее существенный вклад в эффективность технологических процессов и качество продукции. В то же время персонал вспомогательных профессий, а также сотрудники с низкой квалификацией получат более низкий пересмотр, что будет мотивировать развиваться и овладевать новыми знаниями и квалификациями.

В апреле в "Метинвесте" завершается этап ежегодной оценки персонала по итогам работы в 2020 году. С 1 апреля будут пересмотрены и установлены новые индивидуальные доплаты по итогам ежегодной оценки рабочих в размере от 5% до 25%.

Помимо роста зарплаты, "Метинвест" сохраняет традиционно широкий набор инструментов, позволяющих увеличивать размер дохода через участие сотрудников в программах операционных улучшений и подачи предложений, связанных с повышением безопасности и эффективности производства. Действующие в группе инструменты мотивации позволяют увеличить доходы сотрудников до 10% за счет роста фактической выработки и снижения внеплановых простоев оборудования.

Пресс-служба отмечает, что в течение многих лет сотрудники "Метинвеста" являются наиболее высокооплачиваемыми в горно-металлургической отрасли Украины. Зарплаты в группе на 10-15% выше, чем у компаний-конкурентов. Именно привлечение и удержание в команде "Метинвеста" самых квалифицированных кадров позволяет компании удерживать высокие позиции на рынке стали. По состоянию на март 2021 года, средняя зарплата на украинских предприятиях "Метинвеста" составляет 20,4 тыс. грн - это на 10% выше, чем по отрасли, и на 65% выше средней зарплаты в Украине.

За последние два года зарплата на украинских предприятиях группы выросла до 22%. В 2019 году это произошло за счет повышения окладов на 15%, а в 2020 году – за счет премирования сотрудников за достижение рекордных показателей по операционной эффективности. Группа полностью покрывала рост инфляции за этот период.

Отток персонала в "Метинвесте" за последний год снизился с 11% до 8,6%. Компания достигла самого низкого за последние десять лет оттока персонала благодаря постоянному развитию систем адаптации, удержания, обучения и мотивации сотрудников, констатируется в пресс-релизе.

"Метинвесту" в этом году исполняется 15 лет. В группе работает более 80 тысяч сотрудников. На протяжении всей своей истории "Метинвест" остается одним из крупнейших налогоплательщиков Украины: за 15 лет компания уплатила в бюджеты всех уровней около 165 млрд грн налогов. "Метинвест" – стратегический инвестор в экономику Украины, который за 15 лет вложил около $10 млрд в модернизацию предприятий. Градообразующие предприятия "Метинвеста" за это время инвестировали около 2,5 млрд грн в развитие Мариуполя, Кривого Рога, Авдеевки и Запорожья.

"Метинвест" – международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний, управляющая каждым звеном в производственной цепи создания стоимости – от добычи железорудного сырья до производства готовой металлопродукции. В структуру группы входят добывающие и металлургические предприятия в Украине, Европе и США, а также сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

"Метинвест" - крупнейший горно-металлургический холдинг Украины. Предприятия группы находятся, в основном, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа СКМ (71,25%) и "Смарт-холдинг" (23,75%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

Теги: #метинвест #повышение #зарплата
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