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21:13 26.03.2021

"Слуга народа" осуждает нарушение режима прекращения огня на Донбассе российскими наемниками – заявление

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"Слуга народа" осуждает нарушение режима прекращения огня на Донбассе российскими наемниками – заявление

Народные депутаты от фракции "Слуга народа" осудили нарушение режима прекращения огня со стороны российских наемников на Донбассе, в результате чего погибли 4 военнослужащих и еще 2 получили ранения, призывают мировое сообщество отреагировать на обострением ситуации, сообщает в официальном заявлении партии "Слуга народа".

"Фракция "Слуга народа" решительно осуждает нарушения режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации, в результате которого недалеко от населенного пункта Шумы погибли 4 военнослужащих и еще 2 получили ранения", – говорится в заявлении, обнародованном на сайте партии в пятницу.

Нардепы уверены, что парламент должен как можно скорее дать оценку "такому вопиющем нарушению перемирия".

"Также призываем мировое сообщество отреагировать на агрессию Российской Федерации и нарушения договоренностей о режиме прекращения огня, достигнутых летом прошлого года", – сказано в заявлении.

Источник: https://sluga-narodu.com/zaiava-fraktsii-sluha-narodu-u-zv-iazku-iz-zahostrenniam-sytuatsii-na-donbasi/

Теги: #жертва #заявление #донбасс
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