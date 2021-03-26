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17:35 26.03.2021

Стефанишина задекларировала 1 млн грн доходов за 2020г

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Стефанишина задекларировала 1 млн грн доходов за 2020г

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина указала 1 млн 61 тыс. 430 грн доходов в электронной декларации об имуществе и доходах за 2020 год.

В частности, заработная плата вице-премьера составила 369 тыс. 30 грн, доход от предпринимательской деятельности – 692 тыс. 400 грн.

Стефанишина владеет квартирой (76,1 кв. м) в Одессе, земельным участком (1 тыс. кв. м) в Одесской области и еще 50% двух квартир (105,9 и 38,9 кв. м) в Одессе, а также пользуется квартирой (74 кв. м) в Киеве.

Кроме того, она владеет автомобилем Toyota RAV4 2009 года выпуска.

Как сообщалось, Стефанишина задекларировала за 2019 год 800 тыс. грн доходов.

Теги: #стефанишина #декларация
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