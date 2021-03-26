Ryanair с июля запускает рейсы из Киева в Ханью и из Одессы в Корфу

Ирландский лоукостер Ryanair с июля 2021 году в рамках летнего расписания запускает рейсы из Киева в Ханью (о.Крит, Греция) и из Одессы на остров Корфу (Греция).

Как сообщила пресс-служба компании в пятницу, рейсы в Ханью будут выполняться один раз в неделю, в Корфу - два раза в неделю.

При этом из-за регулярных изменений ограничений в связи с COVID-19 клиенты могут отложить или изменить даты поездки до двух раз с нулевой комиссией до конца октября 2021 года, заверила менеджер по продажам и маркетингу Ryanair в странах Центральной и Восточной Европы и на Балканах Ольга Павлонка, слова которой приводятся в релизе.