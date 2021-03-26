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09:51 26.03.2021

Французские евродепутаты считают санкции Украины против них незаконными

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Французские евродепутаты считают санкции Украины против них незаконными

Депутаты Европарламента от Франции Виржини Жорон, Филипп Оливье, Жан-Линь Лакапель, против которых Украина ввела санкции за посещение временно оккупированного Россией Крыма, заявили, что считают санкции против них незаконными.

"Только что вступил в силу украинский указ о личных санкциях против французских европейских депутатов по той единственной причине, что они поехали в Крым. Эти депутаты, Виржини Жорон, Филипп Оливье и Жан-Лин Лакапель, оспаривают целесообразность этих санкций, которые равносильны давлению на парламентариев, действующих в рамках своего мандата", - говорится в статье "Украинские санкции против европейских депутатов: непостижимые и незаконные" от имени трех депутатов, которая была опубликована на сайте французской делегации от группы "Идентичность и демократия".

Они подчеркнули, что право парламентариев свободно формировать мнение о ситуациях, с которыми им приходится иметь дело, является важным принципом любого демократического парламента. Оно требует при любых обстоятельствах свободы передвижения депутатов и отказа от любого принуждения к ним.

"Депутаты, на которых наложены санкции со стороны Украины, а также Тьерри Мариани, находящийся под санкциями с 2015 года, обратятся к президенту Европейского парламента за нарушение этого принципа, необходимого для выполнения ими своих полномочий", - указывается в заявлении.

Как сообщалось, 23 марта президент Украины подписал указ №109/2021, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 марта 2021 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)".

В частности под санкции попали депутаты Европейского парламента, представители крайне-правовой политической группы "Идентичность и демократия" Виржини Жорон, Филипп Оливье, Жан-Линь Лакапель.

Санкции против них предусматривают блокировку активов - временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом; предотвращение вывода капиталов за пределы Украины; отказ в предоставлении и отмена виз резидентам иностранных государств, применение других запретов въезда на территорию Украины.

Теги: #санкции #франция #украина #депутаты
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