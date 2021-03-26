Ляшко пояснил, почему в Украину поступили только 215 тыс. доз вакцины CoronaVac

Главный санитарный врач Виктор Ляшко пояснил, почему в Украину поступили только 215 тыс. доз китайской вакцины CoronaVac из запланированных 1,9 млн доз.

"В Украину завезли 215 тыс. доз вакцины CoronaVac... Сейчас вакцина пройдет десятидневный лабораторный контроль. Если после этого ее допустят, она будет использоваться. Но будут использовать четко те 215 тыс. доз в две прививки", - заявил Ляшко в эфире телеканала "1+1" в четверг.

По его словам, такая ситуация - это "вопрос к компании" (поставщику – ИФ).

Ляшко отметил, что Украина закупает вакцину за собственные средства, а также ожидает бесплатной поставки в рамках инициативы COVAX.

"За несвоевременные поставки эта компания платит штрафные санкции. Но мы надеемся, что в ближайшее время будет выполнен контракт, а это – 1,9 млн доз вакцины", - добавил главный санврач.