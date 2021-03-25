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19:14 25.03.2021

Дополнительные земснаряды направлены в Суэцкий канал для снятия контейнеровоза с мели

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Дополнительные земснаряды направлены в Суэцкий канал для снятия контейнеровоза с мели

Два дноуглубительных судна направлены в Суэцкий канал, где продолжается операция по снятию с мели контейнеровоза Ever Given, сообщает международная компания Gulf Agency Company (GAC, предоставляет услуги по судовому агентированию).

"Два земснаряда уже отправлены на помощь в операции, которая все еще продолжается", - говорится в сообщении GAC.

Согласно данным системы MarineTraffic, в настоящее время контейнеровоз Ever Given по-прежнему стоит поперек канала.

Администрация Суэцкого канала в четверг сообщила, что навигация будет приостановлена до тех пор, пока контейнеровоз Ever Given не удастся снять с мели. Управляющий директор администрации Суэцкого канала адмирал Усама Рабиа заявил, что 13 судов, находящихся в районе Порт-Саида, собирались попробовать продолжить движение по каналу, однако от этого плана пришлось отказаться.

В четверг утром работы по снятию контейнеровоза с мели возобновились. Его пытаются сдвинуть с места с помощью восьми больших буксиров.

По данным исследовательской компании Alphaliner, в самом канале и на подходах к нему в Красном и Средиземном морях скопилось 165 судов в ожидании открытия прохода.

При длительной блокировке канала судоходные линии могут начать перенаправлять суда в обход, через мыс Доброй надежды, что увеличит время в пути на треть.

Контейнеровоз Ever Given (фрахтователь - тайваньская Evergreen) сел на мель во вторник утром после захода в Суэцкий канал из Красного моря. В ходе движения в северном направлении на нем произошло полное отключение электричества. По другим данным, причиной был сильный ветер и мощная песчаная буря.

Ever Given, на борту которого находятся более 20 тыс. тяжеловесных контейнеров, направлялся из Китая в порт Роттердам (Нидерланды). Судно является одним из крупнейших в своем классе. Его длина достигает 400 метров, ширина - 59 метров.

Теги: #дноуглубление #россия #суэцкий_канал #флот
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