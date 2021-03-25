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14:11 25.03.2021

Черкасская и Николаевская области по показателям эпидопасности соответствуют "красной" зоне – Минздрав

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Черкасская и Николаевская области по показателям эпидопасности соответствуют "красной" зоне – Минздрав

Черкасская и Николаевская области превысили показатели для определения регионов со значительным распространением COVID-19 и вошли в "красный" уровень эпидопасности, свидетельствую данные на сайте Министерства здравоохранения.

По-прежнему в красную зону входят Киев, Киевская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Черновицкая, Одесская, Сумская и Львовская области.

В областях красной зоны в течение трех дней подряд значительно превышен уровень госпитализации на 100 тыс. населения, что в норме не должно превышать 60 госпитализаций. В Киеве и в Житомирской, Киевской, Львовской и Николаевской областях помимо этого превышен показатель загруженности коек с кислородом. Киевская, Житомирская, Закарпатская, Черновицкая, Одесская, Сумская, черкасская и Львовская области также превышают коэффициент выявления случаев инфицировния.

Согласно данным Минздрава, показатели превышены еще в ряде областей, в настоящее время находящихся в "оранжевой" зоне эпидопасности. В частности, это Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ривненская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.

Теги: #красная_зона #минздрав
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