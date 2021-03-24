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15:38 24.03.2021

НАБУ предотвратило хищение 340 тонн зерна в Сумской области

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НАБУ предотвратило хищение 340 тонн зерна в Сумской области

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) предотвратили в Сумской области хищение 340 тонн зерна, которое пытались вывезти из Ахтырского комбината хлебопродуктов, входящего в состав Государственного агентства резерва Украины (Госрезерв).

Как сообщает пресс-служба НАБУ, 23 марта зерно по сомнительным документам пытались вывезти из Ахтырского КХП.

"По данному факту осуществляется расследование. Зерно вернули на госпредприятие", - сказано в сообщении в Facebook.

Отмечается, что Ахтырский КХП второй раз за последние два месяца "попадает в хроники НАБУ". Ранее, в феврале, оттуда пытались вывезти неучтенные зерновые и масличные культуры. Детективы НАБУ пресекли попытку при содействии нового руководства филиала.

 

Теги: #набу #зерно
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