НАБУ предотвратило хищение 340 тонн зерна в Сумской области

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) предотвратили в Сумской области хищение 340 тонн зерна, которое пытались вывезти из Ахтырского комбината хлебопродуктов, входящего в состав Государственного агентства резерва Украины (Госрезерв).

Как сообщает пресс-служба НАБУ, 23 марта зерно по сомнительным документам пытались вывезти из Ахтырского КХП.

"По данному факту осуществляется расследование. Зерно вернули на госпредприятие", - сказано в сообщении в Facebook.

Отмечается, что Ахтырский КХП второй раз за последние два месяца "попадает в хроники НАБУ". Ранее, в феврале, оттуда пытались вывезти неучтенные зерновые и масличные культуры. Детективы НАБУ пресекли попытку при содействии нового руководства филиала.