Во Львове транспорт продолжит ходить, работников рекомендуется перевести на "дистанционку" - мэр

Во Львове, где с 25 марта вводится "красный" уровень эпидемической опасности, транспорт продолжит работать в усиленном карантинном режиме, всех работников рекомендуется перевести на дистанционную форму работы, сообщил мэр города Андрей Садовый.

Решением комиссии по чрезвычайным ситуациям запрещена работа: непродовольственных рынков; заведений питания, кроме онлайн-заказов и "на вынос"; торгово-развлекательных центров; развлекательных заведений и ночных клубов; все массовые мероприятия", - написал мэр в своем Telegram-канале.

Разрешено при этом работать аптекам; зоомагазинам; цветочным и семенным магазинам; магазинам по продаже средств связи, бытовой химии и средств гигиены; мастерским для ремонта одежды, обуви и электроприборов; салонам красоты, фитнес-центрам, спортивным залам и бассейнам (по предварительной индивидуальной записи).

"Школы остаются на дистанционном обучении. Транспорт продолжит работать в усиленном карантинном режиме. Просим всех по возможности перевести своих работников на дистанционный режим работы", - подчеркнул Садовый.

Решение действует до выхода Львова из красной зоны.

Как сообщалось, 23 марта Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) ввела "красный" уровень эпидемической опасности во Львовской области с 00:00 25 марта.