На Банковой активисты призывают Зеленского ветировать закон об освобождении фармацевтов от ответственности за последствия от вакцинации от COVID-19

Активисты проводят акцию у здания Офиса президента на улице Банковой с требованием к главе государства Владимиру Зеленскому наложить вето на закон, освобождающий производителей вакцин от ответственности за негативные последствия от вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", участие в акции принимают более 20 человек.

Организатор акции выступило "Движение пассионариев". Они намерены передать в Офис президента свое обращение с требованием ветировать законопроект №5247.

Как сообщалось, Верховная Рада 19 марта приняла в целом законопроект №5247, который освобождают производителей вакцин, которые применяются для профилактики COVID-19, от ответственности за негативные последствия от вакцинации.

Принятие законопроекта необходимо для получения бесплатной вакцины в рамках механизма COVAX.

Законопроект, в частности, предусматривает освобождение производителя или владельца регистрационного свидетельства вакцины от COVID-19 от ответственности за любые последствия, вызванные применением таких вакцин или других медицинских иммунобиологических препаратов для специфической профилактики коронавирусной болезни (COVID-19).

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что практика стран с высоким регуляторным статусом регулирует доступ к применению вакцин для профилактики COVID-19 путем предоставления разрешения на экстренное использование (Emergency Use Authorization (EUA).

Механизм EUA предусматривает, что компетентные регуляторные органы стран могут разрешить использование незарегистрированных лекарственных средств или применение зарегистрированных лекарственных средств вне зарегистрированных показаний к применению в чрезвычайных ситуациях для диагностики, лечения или предупреждения серьезных или опасных для жизни заболеваний или состояний при условии соблюдения определенных соответствующим государством критериев качества, эффективности и безопасности таких лексредств.