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20:40 23.03.2021

Зеленский подписал закон о доступе крымчан, живущих на временно оккупированной территории, к украинскому правосудию

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Зеленский подписал закон о доступе крымчан, живущих на временно оккупированной территории, к украинскому правосудию

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 1319-IX "О внесении изменений в статью 12 Закона Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины" относительно установления альтернативной подсудности дел, участники которых проживают на территории Автономной Республики Крым и города Севастополя", который парламент принял 4 марта 2021 года.

Как сообщает пресс-служба президента во вторник, этот документ нацелен на упрощение доступа к правосудию для граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории Крыма.

"Закон дает возможность жителям оккупированного полуострова обращаться в любой суд Херсонской области для рассмотрения гражданского дела или ходатайствовать о передаче дела в такой суд при рассмотрении в судах города Киева. Это позволит людям не тратить время и средства для участия в судебном заседании в столице", - отмечают в Офисе президента.

Там подчеркивают, что норма закона, согласно которой гражданские дела, подсудные местным судам, расположенным в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, рассматриваются общими судами города Киева, остается действующей.

"Этот закон будет способствовать усилению государственной защиты прав граждан через упрощение доступа к правосудию жителей временно оккупированной территории Крыма", - резюмируют в ОП.

Теги: #крым #правосудие #президент #закон
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