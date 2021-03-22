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11:52 22.03.2021

В Киеве эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен на 22,2%

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В Киеве эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен на 22,2%

В Киеве за 11-ю неделю 2021 года зарегистрировано 21 170 заболевших гриппом и ОРВИ, отмечался эпидемический процесс низкой интенсивности, а показатель заболеваемости достиг 915,6, заявил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник.

Как сообщает пресс-служба КГГА в понедельник, Поворозник отметил, что в столице наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 48,7% по сравнению с предыдущей неделей, который произошел за счет как взрослого, так и детского населения. Так, заболел 8 631 ребенок (рост на 31,8%) и 18 539 взрослых (рост на 58,2%).

"В структуре заболеваемости дети составляют 31,8%, а на предыдущей неделе - 35,8%. 52,6% - дети школьного возраста. При этом среди школьников заболеваемость выросла на 38,8% - зарегистрирован 4 541 случай", - рассказал Поворозник.

Он отметил, что в медицинские учреждения за 10-ю неделю 2021 года госпитализированы 1 864 человек, из них 74 - дети.

"Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ также сыграл важную роль в росте госпитализации больных в коммунальные больницы. Ведь все больные с признаками вирусного заболевания автоматически становятся пациентами с подозрением на заболевание коронавирусом. Более того, у части больных таки подтверждается коронавирус. Поэтому призыв беречь себя и своих родных остается актуальным" – подчеркнул замглавы КГГА.

Теги: #киев #орви #грипп
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