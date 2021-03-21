Президент олимпийского комитета Беларуси не видит предпосылок для обострения ситуации с Международным олимпийским комитетом

Президент Национального олимпийского комитета Беларуси Виктор Лукашенко заявил в эфире телеканала "Беларусь 1", что не видит предпосылок для обострения ситуации с Международным олимпийским комитетом.

"Всю информацию, которую было нужно для МОК, мы представляли. Выборы у нас проведены - руководства НОК и членов - сугубо по нашему уставу, который, в том числе, был представлен и МОК. Мы не видим предпосылок пока для обострения этой ситуации, но если они будут, то, понятно, мы будем реагировать как любая уважающая себя страна", - заявил Виктор Лукашенко.

Он напомнил, что НОК обозначил свою позицию в официальном заявлении.

"Что касается спортсменов, то здесь я хочу сказать, что мы положительно отмечаем то, что международная структура не пошла на обострение отношений, и наши спортсмены выступают под нашим флагом, будет звучать наш гимн. Я думаю, это самое важное и остальное уже вторично", - отметил президент НОК.

Как сообщалось, 26 февраля Виктор Лукашенко сменил отца на посту президента Национального олимпийского комитета. С апреля 2019 года он исполнял обязанности первого вице-президента НОК, а в ноябре того же года был избран Олимпийским собранием на этот пост.

Александр Лукашенко возглавлял НОК с мая 1997 года.

Международный олимпийский комитет не признал итоги выборов президента Национального олимпийского комитета Беларуси, продлив отстранение НОК Беларуси от участия во всех мероприятий, проходящих под эгидой МОК.